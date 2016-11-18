Д.Трамп провел первую встречу с иностранным лидером - премьером Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел первую после своей победы на выборах в США встреча с иностранным лидером - премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"По данным источников в окружении республиканца, беседа с главой правительства Японии уже завершена. Ранее в четверг Абэ прибыл в Нью-Йорк ", - говорится в сообщении.
О темах, которые собирались обсуждать политики, ничего не сообщалось.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама призвал своего преемника Дональда Трампа противостоять России, если она уйдет от американских ценностей и международных норм.