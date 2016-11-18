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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Д.Трамп провів першу зустріч з іноземним лідером - прем'єром Японії

Д.Трамп провів першу зустріч з іноземним лідером - прем'єром Японії

Київ • УНН

 • 9209 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Новобраний президент США Дональд Трамп провів першу після своєї перемоги на виборах у США зустріч з іноземним лідером - прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, передає УНН з посиланням на Reuters.

“За даними джерел в оточенні республіканця, бесіда з главою уряду Японії вже завершена. Раніше в четвер Абе прибув у Нью-Йорк”, — йдеться в повідомленні.

Про теми, які збиралися обговорювати політики, нічого не повідомлялося.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама закликав свого наступника Дональда Трампа протистояти Росії, якщо вона відходитиме від американських цінностей і міжнародних норм.

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