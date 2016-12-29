Д.Трамп против санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки

"Нам лучше подумать о том, что происходит с нашей жизнью. Серьезно осложнили нашу жизнь компьютеры. Вся компьютерная эпоха превратила нынешнюю ситуацию в такую, при которой никто не представляет, что происходит. У нас множество других проблем, над которыми стоит подумать. Но, боюсь, у нас нет той безопасности, которая нам нужна", - сказал Д.Трамп, находясь во Флориде, в ответ на просьбу прокомментировать намерения ввести новые санкции против РФ.

Отметим, что ранее стало известно, что администрация Барака Обамы собирается в четверг, 29 декабря, объявить о конкретных штрафных мерах против РФ за ее предполагаемую причастность к хакерским атакам во время предвыборной кампании.