Д.Трамп проти санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки

“Нам краще подумати про те, що відбувається з нашим життям. Серйозно ускладнили наше життя комп’ютери. Вся комп’ютерна епоха перетворила нинішню ситуацію в таку, при якій ніхто не уявляє, що відбувається. У нас безліч інших проблем, над якими варто подумати. Але, боюся, у нас немає тієї безпеки, яка нам потрібна”, — сказав Д.Трамп, перебуваючи у Флориді, у відповідь на прохання прокоментувати наміри ввести нові санкції проти РФ.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що адміністрація Барака Обами збирається в четвер, 29 грудня, оголосити про конкретні штрафні заходи проти РФ через її передбачувану причетность до хакерських атак під час передвиборної кампанії.