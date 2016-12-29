Д.Трамп проти санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп висловився проти введення санкцій щодо Росії за хакерські атаки на комп’ютерну систему Демократичної партії під час передвиборної кампанії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Нам краще подумати про те, що відбувається з нашим життям. Серйозно ускладнили наше життя комп’ютери. Вся комп’ютерна епоха перетворила нинішню ситуацію в таку, при якій ніхто не уявляє, що відбувається. У нас безліч інших проблем, над якими варто подумати. Але, боюся, у нас немає тієї безпеки, яка нам потрібна”, — сказав Д.Трамп, перебуваючи у Флориді, у відповідь на прохання прокоментувати наміри ввести нові санкції проти РФ.
Зазначимо, що раніше стало відомо, що адміністрація Барака Обами збирається в четвер, 29 грудня, оголосити про конкретні штрафні заходи проти РФ через її передбачувану причетность до хакерських атак під час передвиборної кампанії.