Д.Трамп похвалил Путина за отказ в высылке американских дипломатов

"Отличный ход Путина с отсрочкой (мероприятий - ред.). Я всегда знал, что он очень умный ", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать США. В его заявлении говорится, что все американские дипломаты могут остаться в России, а их дети могут посетить новогоднюю елку в Кремле.

Свое решение Путин объяснил нежеланием опускаться до "кухонной" дипломатии.