Д.Трамп похвалил Путина за отказ в высылке американских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп похвалил президента России Владимира Путина за решение не высылать из России американских дипломатов в ответ на высылку их российских коллег из США, передает УНН со ссылкой на ВВС .
"Отличный ход Путина с отсрочкой (мероприятий - ред.). Я всегда знал, что он очень умный ", - написал Д.Трамп в Twitter.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать США. В его заявлении говорится, что все американские дипломаты могут остаться в России, а их дети могут посетить новогоднюю елку в Кремле.
Свое решение Путин объяснил нежеланием опускаться до "кухонной" дипломатии.