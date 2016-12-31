Д.Трамп похвалив В.Путіна за відмову вислання американських дипломатів

“Відмінний хід Путіна з відстрочкою (заходів — ред.). Я завжди знав, що він дуже розумний”, — написав пан Д.Трамп у Twitter.

Раніше російський президент Володимир Путін заявив, що Росія не буде симетрично відповідати США. У його заяві йдеться, що всі американські дипломати можуть залишитися в Росії, а їхні діти можуть відвідати новорічну ялинку в Кремлі.

Своє рішення В.Путін пояснив небажанням опускатися до “кухонної” дипломатії.