Д.Трамп похвалив В.Путіна за відмову вислання американських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп похвалив президента Росії Володимира Путіна за рішення не висилати з Росії американських дипломатів у відповідь на вислання їхніх російських колег зі США, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Відмінний хід Путіна з відстрочкою (заходів — ред.). Я завжди знав, що він дуже розумний”, — написав пан Д.Трамп у Twitter.
Раніше російський президент Володимир Путін заявив, що Росія не буде симетрично відповідати США. У його заяві йдеться, що всі американські дипломати можуть залишитися в Росії, а їхні діти можуть відвідати новорічну ялинку в Кремлі.
Своє рішення В.Путін пояснив небажанням опускатися до “кухонної” дипломатії.