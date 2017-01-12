Д.Трамп после конференции обвинил СМИ в дезинформации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что на его первой большой пресс-конференции присутствовали СМИ, распространяющие недостоверную информацию, передает УНН со ссылкой на мини-блог политика в Twitter.
"Сегодня была замечательная пресс-конференция в Trump Tower. Несколько организаций, распространяющих дезинформацию, присутствовали там, но на самом деле люди понимают то, что происходит", - написал он.
Отметим, что во время пресс-конференции Д.Трамп назвал репортера CNN производителем фейковых новостей. Д.Трамп обвинил СМИ и в частности сайт BuzzFeed в том, что они публиковали анонимные материалы, призванные скомпрометировать Д.Трампа.