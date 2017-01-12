Д.Трамп після конференції звинуватив ЗМІ у дезінформації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що на його першій великій прес-конференції були присутні ЗМІ, що поширюють недостовірну інформацію, передає УНН з посиланням на міні-блог політика у Twitter.
"Сьогодні була чудова прес-конференція в Trump Tower. Декілька організацій, що поширюють дезінформацію, були присутні там, але насправді люди розуміють те, що відбувається", — написав він.
Зазначимо, що під час прес-конференції Д.Трамп назвав репортера CNN виробником фейкових новин. д.Трамп звинуватив ЗМІ і зокрема на сайт BuzzFeed в тому, що вони публікували анонімні матеріали, покликані скомпрометувати Д.Трампа.