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Д.Трамп після конференції звинуватив ЗМІ у дезінформації

Д.Трамп після конференції звинуватив ЗМІ у дезінформації

Київ • УНН

 • 7475 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що на його першій великій прес-конференції були присутні ЗМІ, що поширюють недостовірну інформацію, передає УНН з посиланням на міні-блог політика у Twitter.

"Сьогодні була чудова прес-конференція в Trump Tower. Декілька організацій, що поширюють дезінформацію, були присутні там, але насправді люди розуміють те, що відбувається", — написав він.

Зазначимо, що під час прес-конференції Д.Трамп назвав репортера CNN виробником фейкових новин. д.Трамп звинуватив ЗМІ і зокрема на сайт BuzzFeed в тому, що вони публікували анонімні матеріали, покликані скомпрометувати Д.Трампа.

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