Д.Трамп: ограничения на въезд не направлены против мусульман

Об этом Д.Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

"Это не запрет мусульман", - процитировало агентство Д.Трампа.

Также, президент выразил удовлетворение тем, как выполняется его указ.

"Это работает очень хорошо. Вы можете видеть это в аэропортах, везде ", - заявил Д.Трамп.