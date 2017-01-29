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Д.Трамп: ограничения на въезд не направлены против мусульман

Д.Трамп: ограничения на въезд не направлены против мусульман

Киев • УНН

 • 8840 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что его указ об ограничении на въезд гражданам семи стран, с преимущественно мусульманским населением, не связанный с неприятием мусульман. По его словам, цель принятых мер - защита Америки от терроризма, передает УНН со ссылкой на Reuters .

Об этом Д.Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

"Это не запрет мусульман", - процитировало агентство Д.Трампа.

Также, президент выразил удовлетворение тем, как выполняется его указ.

"Это работает очень хорошо. Вы можете видеть это в аэропортах, везде ", - заявил Д.Трамп.

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