Д.Трамп: ограничения на въезд не направлены против мусульман
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что его указ об ограничении на въезд гражданам семи стран, с преимущественно мусульманским населением, не связанный с неприятием мусульман. По его словам, цель принятых мер - защита Америки от терроризма, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Об этом Д.Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
"Это не запрет мусульман", - процитировало агентство Д.Трампа.
Также, президент выразил удовлетворение тем, как выполняется его указ.
"Это работает очень хорошо. Вы можете видеть это в аэропортах, везде ", - заявил Д.Трамп.