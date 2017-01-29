Д.Трамп: обмеження на в'їзд не спрямовані проти мусульман
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що його указ про обмеження на в'їзд громадянам семи країн, з переважно мусульманським населенням, не пов'язаний з неприйняттям мусульман. За його словами, мета вжитих заходів – захист Америки від тероризму, передає УНН з посиланням на Reuters.
Про це Д.Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.
“Це не заборона мусульман”, — процитувало агентство Д.Трампа.
Також, президент висловив задоволення тим, як виконується його указ.
“Це працює дуже добре. Ви можете бачити це в аеропортах, всюди”, — заявив Д.Трамп.