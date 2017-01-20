Д.Трамп накануне инаугурации пообещал объединить Америку

"Мы намерены объединить страну ... Мы хотим сделать Америку большой для всего народа. Для всех и каждого во всей нашей стране", - сказал Д.Трамп.

Выступая с речью на лестнице мемориала Линкольна, Д.Трамп пообещал американцам изменения, в частности создание новых рабочих мест, укрепление границ и усиление армии.

Среди гостей на концерте присутствовали актер Джон Войт и соул-певец Сэмюэль Дэвид Мур.

До начала концерта Дональд Трамп посетил Арлингтонское национальное кладбище в пригороде Вашингтона, где похоронены 200 тысяч ветеранов различных войн, в которых участвовало США.

Избранный президент прибыл в Вашингтон в четверг. Он остановился в гостинице Trump International, которая расположена в нескольких кварталах от Белого дома и принадлежит самому Д.Трамп.

На официальном завтраке, на который были приглашены члены будущей администрации президента, Д.Трамп появился вместе со своей женой Меланиею. Будущая первая леди также появилась вместе с мужем на концерте у мемориала Линкольна.

Мелания Трамп была немногословна. "Спасибо всем за поддержку. Завтра мы начинаем работу. Впереди у нас много ответственности. Мы сделаем Америку снова великой", - повторила будущая первая леди девиз мужа, обращаясь к присутствующим на концерте.