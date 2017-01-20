Д.Трамп напередодні інавгурації пообіцяв об'єднати Америку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп під час концерту у Вашингтоні, що проходив у переддень його інавгурації, пообіцяв об'єднати Америку, переає УНН з посиланням на ВВС.
"Ми маємо намір об'єднати країну... Ми хочемо зробити Америку великою для всього народу. Для всіх і кожного у всій нашій країні", - сказав Д.Трамп.
Виступаючи з промовою на сходах меморіалу Лінкольна, Д.Трамп пообіцяв американцям зміни, зокрема створення нових робочих місць, зміцнення кордонів та посилення армії.
Серед гостей на концерті були присутні актор Джон Войт та соул-співак Семюель Девід Мур.
До початку концерту Дональд Трамп відвідав Арлінгтонське національне кладовище в передмісті Вашингтона, де поховані 200 тисяч ветеранів різних війн, в яких брали участь США.
Обраний президент прибув до Вашингтона у четвер. Він зупинився у готелі Trump International, який розташований за кілька кварталів від Білого дому і належить самому Д.Трампу.
На офіційному сніданку, на який були запрошені члени майбутньої адміністрації президента, Д.Трамп з'явився разом зі своєю дружиною Меланією. Майбутня перша леді також з'явилася разом з чоловіком на концерті біля меморіалу Лінкольна.
Меланія Трамп була небагатослівна. "Спасибі всім за підтримку. Завтра ми починаємо роботу. Попереду у нас багато відповідальності. Ми зробимо Америку знову великою", - повторила майбутня перша леді девіз чоловіка, звертаючись до присутніх на концерті.