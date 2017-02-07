Д.Трамп имеет отличную от Б.Обамы позицию по Украине - МИД РФ

"Вы знаете, какую позицию занял Дональд Трамп: он заявил, что хочет во всем разобраться на Украине и хочет понять, кто и как себя ведет. Это уже, я считаю, большой качественный сдвиг по сравнению с администрацией (бывшего президента США Барака) Обамы, которая пыталась все требовать от нас, а (Петра) Порошенко всячески выгораживать", - отметил С.Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что США не знают точно, что происходит в Украине.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России слишком рано, но он надеется на "замечательные отношения" с Москвой.