Д.Трамп має відмінну від Б.Обами позицію щодо України - МЗС РФ

"Ви знаєте, яку позицію зайняв Дональд Трамп: він заявив, що хоче в усьому розібратися на Україні і хоче зрозуміти, хто і як себе веде. Це вже, я вважаю, великий якісний зсув у порівнянні з адміністрацією (колишнього президента США Барака) Обами, яка намагалася все вимагати від нас, а (Петра) Порошенка всіляко вигороджувати", - зазначив С.Лавров.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що США не знають достеменно, що відбувається в Україні.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії занадто рано, але він сподівається на “чудові відносини” з Москвою.