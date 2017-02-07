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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Д.Трамп має відмінну від Б.Обами позицію щодо України - МЗС РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що розцінює ставлення президента США Дональда Трампа до ситуації в Україні, як “якісну зміну” у порівнянні зі ставленням до цього його попередника Барака Обами, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Д.Трамп має відмінну від Б.Обами позицію щодо України - МЗС РФ

"Ви знаєте, яку позицію зайняв Дональд Трамп: він заявив, що хоче в усьому розібратися на Україні і хоче зрозуміти, хто і як себе веде. Це вже, я вважаю, великий якісний зсув у порівнянні з адміністрацією (колишнього президента США Барака) Обами, яка намагалася все вимагати від нас, а (Петра) Порошенка всіляко вигороджувати", - зазначив С.Лавров.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що США не знають достеменно, що відбувається в Україні.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії занадто рано, але він сподівається на “чудові відносини” з Москвою.

Українські Національні Новини

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