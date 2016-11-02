Д.Байден обвиняет Д.Трампа в том, что он считает Путина сильным лидером
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп откровенно симпатизирует руководству России, доказывая тем самым готовность полюбить даже покойного лидера Ирака Саддама Хусейна, если бы он был жив. Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден, передает УНН.
"Этот человек (Трамп) заявляет, что (президент России Владимир) Путин является сильным лидером. Он (Трамп), возможно, полюбил бы и Саддама Хусейна ", - сказал Д.Байден.
Он посвятил основное внимание скандала, разгоревшегося после того, как несколько женщин обвинили миллиардера в домогательствах.
"Такой человек не достоин быть американским президентом", - считает вице-президент.
В свою очередь, республиканец отрицает обвинения, называя их полностью сфабрикованными. Он также утверждает, что американские СМИ с приближением всеобщих выборов в США не останавливаются ни перед чем, чтобы скомпрометировать его в глазах избирателей.
Как сообщал УНН, в штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа опровергли информацию о связи Trump Organization с российским банком .