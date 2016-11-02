Д.Байден обвиняет Д.Трампа в том, что он считает Путина сильным лидером

"Этот человек (Трамп) заявляет, что (президент России Владимир) Путин является сильным лидером. Он (Трамп), возможно, полюбил бы и Саддама Хусейна ", - сказал Д.Байден.

Он посвятил основное внимание скандала, разгоревшегося после того, как несколько женщин обвинили миллиардера в домогательствах.

"Такой человек не достоин быть американским президентом", - считает вице-президент.

В свою очередь, республиканец отрицает обвинения, называя их полностью сфабрикованными. Он также утверждает, что американские СМИ с приближением всеобщих выборов в США не останавливаются ни перед чем, чтобы скомпрометировать его в глазах избирателей.

Как сообщал УНН, в штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа опровергли информацию о связи Trump Organization с российским банком .