Д.Байден звинувачує Д.Трампа в тому, що він вважає В.Путіна сильним лідером
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відверто симпатизує керівництву Росії, доводячи тим самим готовність полюбити навіть покійного лідера Іраку Саддама Хусейна, якби той був живий. Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден, передає УНН.
“Ця людина (Трамп) заявляє, що (президент Росії Володимир) Путін є сильним лідером. Він (Трамп), можливо, полюбив би і Саддама Хусейна”, — сказав Д.Байден.
Він присвятив основну увагу скандалу, що розгорівся після того, як кілька жінок звинуватили мільярдера в домаганнях.
“Така людина не гідний бути американським президентом”, — вважає віце-президент.
У свою чергу, республіканець заперечує звинувачення, називаючи їх повністю сфабрикованими. Він також стверджує, що американські ЗМІ з наближенням загальних виборів в США не зупиняються ні перед чим, щоб скомпрометувати його в очах виборців.
Як повідомляв УНН, у штабі кандидата у президенти США Дональда Трампа спростували інформацію про зв'язки Trump Organization з російським банком.