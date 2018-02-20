Устали от коррупции: Евросоюз закрывает проект модернизации границы Украины

Проект по модернизации шести украинских контрольно-пропускных пунктов на восточной границе ЕС был основан в 2014 году, когда Европа поддержала прозападных лидеров Киева во время аннексии Крыма.

Схема была направлена ​​на содействие интеграции украинской экономики с соседними государствами-членами ЕС путем построения или модернизации КПП на перекрестках с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. По информации ЕС, проекты были направлены на сокращение времени пересечения границы и совершенствования таможенных процедур.

Однако все планы пошли на дно после ряда задержек, ошибок и превышения расходов с участием местных чиновников и подрядчиков, в соответствии с внутренней корреспонденцией правительства Украины и переписки между Европейской комиссией и киевской властью, которую изданию передал источник в государственном органе.

"После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены в срок. 6 проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги возмещаются", - заявил представитель ЕС в комментарии Reuters.

"Существует некоторая усталость от Украины. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно по преодолению коррупции. Все заглохло", - отметил изданию один из высокопоставленных европейских дипломатов, который занимается вопросом отношений с Украиной.

Однако, по его словам, ЕС будет пока продолжать поддерживать страну, которая остается хрупкой через четыре года после аннексии Россией Крыма и военных действий на востоке.

Отмечается, что по состоянию на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование 29,2 млн евро (36 млн долл.).

Напомним, в августе 2015 Европейская Комиссия выделила четвертый транш объемом 8,55 млн евро из программы бюджетной поддержки "Поддержка секторальной политики управления государственной границей в Украине".