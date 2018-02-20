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Cтомились від корупції: Євросоюз закриває проект модернізації кордону України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною та ставить під сумнів здатність Києва здійснювати реформи в обмін на мільярди доларів європейської допомоги, передає УНН з посиланням на видання Reuters.

Проект щодо модернізації шістьох українських контрольно-пропускних пунктів на східному кордоні ЄС був започаткований у 2014 році, коли Європа підтримала прозахідних лідерів Києва під час анексії Криму.

Схема була спрямована на сприяння інтеграції української економіки з сусідніми державами-членами ЄС шляхом побудови чи модернізації КПП на перехрестях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. За інформацією ЄС, проекти були спрямовані на скорочення часу перетину кордону та вдосконалення митних процедур.

Проте всі плани пішли на дно після низки затримок, помилок та перевищення витрат за участю місцевих чиновників та підрядників, відповідно до внутрішньої кореспонденції уряду України та листування між Європейською комісією та київською владою, яку виданню передало джерело у державному органі.

“Після нашої оцінки ми зробили висновок, що проекти не можуть бути завершені вчасно. 6 проектів зараз готуються до закриття, а невикористані гроші відшкодовуються”, - заявив представник ЄС в коментарі Reuters.

“Існує деяка втома від України. Люди розгнівані через відсутність реформ, особливо з подолання корупції. Все заглохло”, — зазначив виданню один з високопоставлених європейських дипломатів, який займається питанням відносин з Україною.

Проте, за його словами, ЄС буде поки продовжувати підтримувати країну, яка залишається крихкою через чотири роки після анексії Росією Криму та воєнні дії на сході.

Зазначається, що станом на кінець 2017 р. жоден з шести проектів контрольно-пропускних пунктів не був завершений, хоча ЄС надавав фінансування 29,2 млн євро (36 млн дол.).

Нагадаємо, у серпні 2015 року Європейська Комісія виділила четвертий транш обсягом 8,55 млн євро з програми бюджетної підтримки “Підтримка секторальної політики управління державним кордоном в Україні”

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