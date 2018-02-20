Cтомились від корупції: Євросоюз закриває проект модернізації кордону України

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною та ставить під сумнів здатність Києва здійснювати реформи в обмін на мільярди доларів європейської допомоги, передає УНН з посиланням на видання Reuters.