COVID-19 в Украине: житель Тернопольской области заболел коронавируса в третий раз
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Житель Тернопольской области, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, передает УНН со ссылкой на Facebook Тернопольской ОГА.
“По состоянию на сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 — на кислородной маске, 17 — на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий”, — отметил Владимир Богайчук.
Также он отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырском районе области почти все больные находятся в тяжелом состоянии.
Показатель летальности от COVID-19 в Тернопольской области один из самых низких — 1,4%, в Украине — 2,4%.
“В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, заболевший уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания”, — подчеркнул Владимир Богайчук.
Добавим, что всего в Украине зафиксировано 67 597 случаев COVID-19, из них — 1650 летальные.