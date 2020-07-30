COVID-19 в Украине: житель Тернопольской области заболел коронавируса в третий раз

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99102 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104715 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130819 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109714 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129892 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101823 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102523 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104363 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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COVID-19 в Украине: житель Тернопольской области заболел коронавируса в третий раз

COVID-19 в Украине: житель Тернопольской области заболел коронавируса в третий раз

Киев  •  УНН

 • 36646 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Житель Тернопольской области, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, передает УНН со ссылкой на Facebook Тернопольской ОГА.

“По состоянию на сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 — на кислородной маске, 17 — на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий”, — отметил Владимир Богайчук.

Также он отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырском районе области почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Показатель летальности от COVID-19 в Тернопольской области один из самых низких — 1,4%, в Украине — 2,4%.

“В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, заболевший уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания”, — подчеркнул Владимир Богайчук.

Добавим, что всего в Украине зафиксировано 67 597 случаев COVID-19, из них — 1650 летальные.

Украинские Национальные Новости

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