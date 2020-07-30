COVID-19 в Україні: житель Тернопільської області захворів коронавірусом втретє

“Станом на сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 — на кисневій масці, 17 — на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів”, — зазначив Володимир Богайчук.

Також він наголосив, що спостерігається агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі області майже усі хворі перебувають у важкому стані.

Показник летальності від COVID-19 у Тернопільський області один з найнижчих — 1,4%, в Україні — 2,4%.

“В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання”, — підкреслив Володимир Богайчук.

Додамо, що загалом в Україні зафіксовано 67 597 випадків COVID-19, з них — 1650 летальні.