COVID-19 в столице: за прошедшую неделю в Киеве обнаружили 725 больных, 20 человек умерли

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«Среди заболевших: 313 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 412 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 25 девочек от 3 месяцев до 15 лет и 28 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет. 20 человек умерли на прошлой неделе от заболевания коронавирусом, выздоровели на прошлой неделе 1567 человек», - говорится в сообщении.



Детали

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 195, в Дарницком - 143 и в Днепровском районе - 76 случаев.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 502 539 случаев заболевания, а также 9 341 летальный случай от вируса. В целом коронавирус преодолели 491 677 жителей столицы.

Дополнение

В Украине с 17.10 по 23.10 выявили почти 17 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 200 пациентов умерли от осложнений болезни.