COVID-19 в столиці: за минулий тиждень в Києві виявили 725 хворих, 20 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Києві за минулий тиждень виявили 725 хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Києва, інформує УНН.
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«Серед захворілих: 313 жінок віком від 19 до 90 років та 412 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 25 дівчаток від 3 місяців до 15 років і 28 хлопчиків від 5 місяців до 16 років. 20 людей померли минулого тижня від захворювання на коронавірус, одужали минулого тижня 1567 людей», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 195, у Дарницькому - 143 та в Дніпровському районі - 76 випадків.
Усього за період пандемії у столиці зафіксовано 502 539 випадків захворювання, а також 9 341 летальний випадок від вірусу. Загалом коронавірус подолали 491 677 мешканців столиці.
Доповнення
В Україні з 17.10 по 23.10 виявили майже 17 тис. випадків зараження коронавірусом. Майже 200 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.