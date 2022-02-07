COVID-19: в Португалии ослабили ограничения на въезд для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Португалия ослабила ограничения на поездки для владельцев европейских COVID-сертификатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Европейский сертификат COVID подтверждает, что турист полностью вакцинирован, недавно имел отрицательный результат тестирования или выздоровел от COVID в течение последних шести месяцев.
В Португалии с начала декабря требуют, чтобы пассажиры в возрасте от 12 лет перед въездом в страну получали отрицательный результат тестирования независимо от статуса прививки.
Добавим
Сейчас в Португалии полностью вакцинированы 90% населения.