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COVID-19: в Португалії послабили обмеження на в'їзд для туристів

COVID-19: в Португалії послабили обмеження на в'їзд для туристів

Київ • УНН

 • 14793 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Португалія послабила обмеження на поїздки для власників європейських COVID-сертифікатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі 

Європейський COVID-cертифікат підтверджує, що турист повністю вакцинований, нещодавно мав негативний результат тестування або одужав від COVID протягом останніх шести місяців.

В Португалії з початку грудня вимагають, щоб пасажири віком від 12 років перед в'їздом до країни отримували негативний результат тестування незалежно від статусу щеплення.

Додамо 

Зараз в Португалії повністю вакциновані 90% населення.

Українські Національні Новини

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