COVID-19: в Португалії послабили обмеження на в'їзд для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Португалія послабила обмеження на поїздки для власників європейських COVID-сертифікатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Європейський COVID-cертифікат підтверджує, що турист повністю вакцинований, нещодавно мав негативний результат тестування або одужав від COVID протягом останніх шести місяців.
В Португалії з початку грудня вимагають, щоб пасажири віком від 12 років перед в'їздом до країни отримували негативний результат тестування незалежно від статусу щеплення.
Додамо
Зараз в Португалії повністю вакциновані 90% населення.