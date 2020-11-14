COVID-19 в ВСУ: за сутки еще две смерти и почти 180 новых случаев болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано уже 22 и 23 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, в общем болеют 2494 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой командования Медицинских сил ВСУ.
"В Вооруженных Силах Украины проходят плановые мероприятия по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19. По состоянию на 10:00 14 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 2494 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5230 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 30 человек.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 22 и 23 летальные исходы, вызванные заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отмечается в сообщении.
Так, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Дома под присмотром медицинской службы находится 152 человека.
Напомним, в Украине уже 525 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 12 524.