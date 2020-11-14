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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 32561 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 58110 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 77793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 88842 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 97962 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113636 просмотра

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COVID-19 в ВСУ: за сутки еще две смерти и почти 180 новых случаев болезни

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано уже 22 и 23 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, в общем болеют 2494 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой командования Медицинских сил ВСУ.

"В Вооруженных Силах Украины проходят плановые мероприятия по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19. По состоянию на 10:00 14 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 2494 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5230 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 30 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 22 и 23 летальные исходы, вызванные заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отмечается в сообщении.

Так, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Дома под присмотром медицинской службы находится 152 человека.

Напомним, в Украине уже 525 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 12 524.

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