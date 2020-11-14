COVID-19 у ЗСУ: за добу ще дві смерті та майже 180 нових випадків хвороби

"У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19. Станом на 10:00 14 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2494 особи. Всього за час пандемії одужало 5230 осіб", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 354 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 30 осіб.

"Нажаль у Збройних Силах України зафіксовано 22 та 23 летальні випадки, спричинені захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. За минулу добу зареєстровано 179 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається в повідомленні.

Так, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 27 осіб. Вдома під наглядом медичної служби перебуває 152 особи.

Нагадаємо, в Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524.