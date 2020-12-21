COVID-19 в МВД: за выходные 435 новых больных

"С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 27 708 правоохранителей МВД, выздоровели - 26 780 человек, умерло от коронавирусной болезни - 89. Сегодня, 21 декабря, зафиксировано 435 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за выходные количество больных правоохранителей МВД выросло на 435 человек, а за предыдущие сутки зафиксировано 361 новый случай заболевания.

Так, наибольшее количество больных - в Запорожской и Николаевской областях, а также в Киеве.

Напомним, в Украине на 8:00 21 декабря зафиксировано уже 970 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за воскресенье, - более 6,5 тысячи, падение по сравнению с ссутками ранее, характерное для данных за выходные.