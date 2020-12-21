COVID-19 у МВС: за вихідні 435 нових хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За вихідні у системі внутрішніх справ зафіксовано 435 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Від початку пандемії COVID-19 виявили у 27 708 правоохоронців МВС, одужало — 26 780 осіб, померло від коронавірусної хвороби — 89. Сьогодні, 21 грудня, зафіксовано 435 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за вихідні кількість хворих правоохоронців МВС зросла на 435 осіб, а за попередню добу зафіксовано 361 новий випадок захворювання.
Так, найбільша кількість хворих — у Запорізькій та Миколаївській областях, а також у місті Києві.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 21 грудня зафіксовано вже 970 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, — понад 6,5 тисячі, спадання проти доби раніше, характерне для даних за вихідні.