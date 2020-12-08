COVID-19 в МВД: за сутки более 330 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. За сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 332 сотрудников МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 24 505 правоохранителей МВД, выздоровели — 23 567 человек, умерло от коронавирусной болезни — 78. Сегодня, 8 декабря, зафиксировано 332 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество больных — в Донецкой, Черкасской и Киевской областях.
Как сообщалось, за сутки в ВСУ около 150 новых случаев заболевания COVID-19.
Напомним, в Украине на 8 часов 8 декабря зафиксировано уже 832 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 10 тысяч, больше, чем накануне, впрочем за последние сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших.