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За добу у ЗСУ близько 150 нових випадків захворювання на COVID-19

За добу у ЗСУ близько 150 нових випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. За добу у Збройних силах України підтвердили 148 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 8 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3266 осіб. Всього за час пандемії одужало — 8087 осіб, летальних випадків — 29”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 524 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 85 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 148 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додаєтьяс у повідомленні.

Так, з них у заклади охорони госпіталізовано 29 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 119 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 8 грудня зафіксовано вже 832 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 10 тисяч, більше, ніж напередодні, утім за останню добу кількість одужалих перевищує кількість захворілих.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони-лідери за кількістю нових випадків COVID-19.

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