За сутки в ВСУ около 150 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили 148 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10:00 8 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3266 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 8087 человек, летальных исходов — 29”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 524 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 85 человек.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19”, — додаетьяс в сообщении.
Так, из них в медицинские учреждения госпитализированы 29 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 119 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на 8 часов 8 декабря зафиксировано уже 832 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 10 тысяч, больше, чем накануне, впрочем за последние сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы-лидеры по количеству новых случаев COVID-19.