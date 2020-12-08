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COVID-19 у МВС: за добу понад 330 нових випадків

COVID-19 у МВС: за добу понад 330 нових випадків

Київ • УНН

 • 8802 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. За добу захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 332 працівників МВС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“Від початку пандемії COVID-19 виявили у 24 505 правоохоронців МВС, одужало — 23 567 осіб, померло від коронавірусної хвороби — 78. Сьогодні, 8 грудня, зафіксовано 332 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість хворих — у Донецькій, Черкаській та Київській областях.

Як повідомлялося, за добу у ЗСУ близько 150 нових випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 8 грудня зафіксовано вже 832 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 10 тисяч, більше, ніж напередодні, утім за останню добу кількість одужалих перевищує кількість захворілих.

Українські Національні Новини

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