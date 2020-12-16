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COVID-19: американцев призвали остаться дома во время инаугурации Байдена

Киев • УНН

 • 14619 просмотра

КИЕВ. 15 грудня. УНН. В США Инаугурационный комитет избранного президента призвал американцев остаться дома во время проведения торжественной церемонии. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

COVID-19: американцев призвали остаться дома во время инаугурации Байдена

Комитет по инаугурации избранного президента Джо Байдена объявил о соблюдении мер по защите общественного здравоохранения во время инаугурации, которая пройдет в разгар пандемии коронавируса, унесшей более 300 тысяч жизней в США.

Представители комитета сообщили о совместной работе с Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям. отмечается, что 20 января Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии с соблюдением “строгих протоколов по охране здоровья и безопасности”, далее последует инаугурационная речь Байдена.

“География церемонии будет крайне ограничена, а [концепция] последующего за ней парада будет переосмыслена”, — добавили представители комитета.

Нагадаємо, регулятор ЄС вирішив прийняти рішення щодо вакцини Pfizer-BioNTech раніше — 21 грудня.

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