COVID-19: американцев призвали остаться дома во время инаугурации Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 15 грудня. УНН. В США Инаугурационный комитет избранного президента призвал американцев остаться дома во время проведения торжественной церемонии. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Комитет по инаугурации избранного президента Джо Байдена объявил о соблюдении мер по защите общественного здравоохранения во время инаугурации, которая пройдет в разгар пандемии коронавируса, унесшей более 300 тысяч жизней в США.
Представители комитета сообщили о совместной работе с Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям. отмечается, что 20 января Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии с соблюдением “строгих протоколов по охране здоровья и безопасности”, далее последует инаугурационная речь Байдена.
“География церемонии будет крайне ограничена, а [концепция] последующего за ней парада будет переосмыслена”, — добавили представители комитета.
Нагадаємо, регулятор ЄС вирішив прийняти рішення щодо вакцини Pfizer-BioNTech раніше — 21 грудня.