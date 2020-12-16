COVID-19: американців закликали залишитися вдома під час інавгурації Байдена

Комітет з інавгурації обраного президента Джо Байдена оголосив про дотримання заходів по захисту суспільної охорони здоров'я під час інавгурації, яка пройде в розпал пандемії коронавируса, що забрала понад 300 тисяч життів в США.

Представники комітету повідомили про спільну роботу з Об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній. відзначається, що 20 січня Джо Байден і обраний віце-президент Камала Харріс принесуть офіційну присягу в Капітолії з дотриманням "строгих протоколів з охорони здоров'я і безпеки", далі піде інавгураційна промова Байдена.

"Географія церемонії буде вкрай обмежена, а [концепція] настане після неї параду буде переосмислена", - додали представники комітету.

Нагадаємо, регулятор ЄС решил Прийняти решение относительно вакцини Pfizer-BioNTech Ранее - 21 грудня.