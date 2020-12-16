COVID-19: американців закликали залишитися вдома під час інавгурації Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У США Інавгураційний комітет обраного президента закликав американців залишитися вдома під час проведення урочистої церемонії. Про це пише "Голос Америки", передає УНН.
Комітет з інавгурації обраного президента Джо Байдена оголосив про дотримання заходів по захисту суспільної охорони здоров'я під час інавгурації, яка пройде в розпал пандемії коронавируса, що забрала понад 300 тисяч життів в США.
Представники комітету повідомили про спільну роботу з Об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній. відзначається, що 20 січня Джо Байден і обраний віце-президент Камала Харріс принесуть офіційну присягу в Капітолії з дотриманням "строгих протоколів з охорони здоров'я і безпеки", далі піде інавгураційна промова Байдена.
"Географія церемонії буде вкрай обмежена, а [концепція] настане після неї параду буде переосмислена", - додали представники комітету.
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