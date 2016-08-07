Сотню тысяч людей вышли на митинг в Стамбуле

Митинг под названием "Демократия и мученики" стал кульминацией трех недель ежедневных демонстраций против попытки военных захватить власть в стране.

Митинг, на котором многие держат государственные флаги и транспаранты с лозунгами поддержки Эрдогана, начался с исполнения государственного гимна и чтения из Корана.

Вместе с президентом Эрдоганом перед участниками митинга выступают лидеры турецкой оппозиции. Политические группировки курдов не были приглашены на акцию.