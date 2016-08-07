Cотні тисяч людей вийшли на мітинг у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сотні тисяч прихильників президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зібралися в Стамбулі на мітинг протесту проти спроби державного перевороту минулого місяця, передає УНН із посиланням на ВВС.
Мітинг під назвою "Демократія і мученики" став кульмінацією трьох тижнів щоденних демонстрацій проти спроби військових захопити владу в країні.
Мітинг, на якому багато людей тримають державні прапори і транспаранти з гаслами підтримки Ердогана, почався з виконання державного гімну і читання з Корану.
Разом з президентом Ердоганом перед учасниками мітингу виступають лідери турецької опозиції. Політичні угрупування курдів не були запрошені на акцію.