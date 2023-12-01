COP28: делегаты договорились о начале работы фонда помощи развивающимся странам

Делегаты конференции ООН по климату в первый день работы COP28 договорились о начале работы фонда помощи развивающимся странам - Фонда потерь и ущерба, который поможет компенсировать уязвимым странам потери, связанные с изменением климата, сообщили 30 ноября в ООН, пишет УНН.

Первый день работы саммита ознаменовался прорывом: делегаты договорились о начале работы Фонда потерь и ущерба, который поможет компенсировать уязвимым странам потери, связанные с изменением климата. - сообщили в ООН.

Детали

"Новости о фонде по возмещению потерь и убытков дают старт климатической конференции ООН. Все правительства и участники переговоров должны использовать этот импульс для достижения здесь, в Дубае, многообещающих результатов", - заявил Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил.

В прошлом году во время COP27 в египетском Шарм-эль-Шейхе - после нескольких лет интенсивных переговоров под эгидой ООН - развитые страны поддержали идею создания фонда.

Председатель климатической конференции COP28 Султан аль-Джабер объявил после открытия конференции, что его страна, Объединенные Арабские Эмираты, внесет в фонд 100 миллионов долларов. Сообщается, что Германия также пообещала выделить 100 миллионов долларов. О взносах в фонд объявили США и Япония.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Дубай в четверг вечером. Его пресс-секретарь сообщил, что глава ООН приветствовал принятое на открытии конференции решение о введении в действие Фонда потерь и убытков - важного инструмента для обеспечения климатической справедливости для наиболее уязвимых жителей планеты. Гутерриш призвал мировых лидеров сделать щедрые взносы в фонд.

Выступая в четверг на открытии конференции, Саймон Стилл предупредил, что перед ужасным климатическим кризисом планетарных масштабов, требующим решительных действий, мир пока делает лишь "маленькие шаги".

"Мы делаем маленькие шаги и действуем слишком медленно", - сказал он делегатам, собравшимся на конференцию.

Предупреждение Стилла прозвучало всего через несколько часов после того, как метеорологическое агентство ООН, известное как ВМО, опубликовало предварительный отчет, в котором говорится, что отсутствие решительных действий в сфере борьбы с глобальным потеплением привело к новым температурным рекордам и усилению экстремальных погодных явлений.

Стилл объяснил, что поставлено на карту. "Это был самый жаркий год для человечества. Было побито множество ужасных рекордов", - сказал он, добавив, что из-за климатического кризиса люди гибнут и теряют возможность зарабатывать.

"Наука говорит нам, что у нас есть около шести лет до того момента, когда способность планеты справляться с последствиями вредных выбросов будет исчерпана. До того, как мы преодолеем предел потепления 1,5 градуса", - предупредил Стилл. Такой порог, напомним, установлен Парижским соглашением по климату.

По данным на сегодня, если климатический курс международного сообщества не изменится, планета движется к повышению температуры на 3 градуса по Цельсию к концу этого столетия.

Стилл призвал страны реализовать национальные планы действий по борьбе с изменением климата, в которых каждое обязательство должно соответствовать цели по удержанию потепления в пределах 1,5-градусов.

"Если мы не просигнализируем об окончательном уходе эпохи ископаемого топлива, какой мы ее знаем, это будет означать наш собственный окончательный уход", - сказал Стилл.

Он подчеркнул, что просто посетить конференцию недостаточно, необходимо выполнить данные в ее рамках обещания.

Дополнение

Сегодня на конференции саммит по действиям в области климата, на котором Генеральный секретарь ООН вместе с мировыми лидерами представит национальные доклады о том, что страны делают для преодоления глобального климатического кризиса.

Климатическая конференция продлится до 12 декабря.