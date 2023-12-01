COP28: делегаты договорились о начале работы фонда помощи развивающимся странам

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  156606 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  220442 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  196304 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  209924 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200245 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178654 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  40152 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Новости по теме

COP28: делегаты договорились о начале работы фонда помощи развивающимся странам

На Конференции ООН по климату (COP28) делегаты договорились о создании фонда для помощи развивающимся странам. Генеральный секретарь ООН Гутерриш призывает лидеров поддержать фонд, направленный на обеспечение климатической справедливости для уязвимых слоев населения

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COP28: делегаты договорились о начале работы фонда помощи развивающимся странам

В Финляндии открыли курсы по применению санкций против рф

Министерство иностранных дел Финляндии запустило онлайн-курс для обучения применению международных санкций, в частности, против россии, с возможностью получения сертификата после завершения.

Новости Мира •   •  11072 просмотра
В Финляндии открыли курсы по применению санкций против рф

Санкционное имущество будут продавать на онлайн-аукционах, изъятые средства пойдут на ликвидацию последствий войны - Минэкономики

Украина выставит на онлайн-аукцион через систему Prozorro. Продажи имущество, находящееся под санкциями, а вырученные средства направит в фонд для преодоления последствий вооруженной агрессии. Организатором этих аукционов выступит Фонд государственного имущества.

Экономика •   •  12606 просмотра
Санкционное имущество будут продавать на онлайн-аукционах, изъятые средства пойдут на ликвидацию последствий войны - Минэкономики

Еще в пяти регионах Украины заработала телефонная служба 112

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о запуске центра экстренной помощи 112 в пяти областях, что позволяет звонить во все экстренные службы по одному номеру и планирует дальнейшее расширение в 2024 году.

Общество •   •  11352 просмотра
Еще в пяти регионах Украины заработала телефонная служба 112

Удар по Новогродовке: разобрано 90% конструкций, поиск людей под завалами продолжается - ГСЧС

Спасатели продолжают поиски людей под разрушенным российской ракетой жилым домом в Новогродовке. 400 тонн строительных конструкций уже разобраны.

Война •   •  16571 просмотра
Удар по Новогродовке: разобрано 90% конструкций, поиск людей под завалами продолжается - ГСЧС

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Украинские водители на пограничном пункте пропуска Краковец-Корчова пытались договориться с польскими перевозчиками о пропуске семи грузовиков в час вместо одного, но польская полиция препятствовала их приближению.

Общество •   •  12988 просмотра
Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Подольско-Воскресенский мост в Киеве открыт - Кличко

Подольско-Воскресенский мост в Киеве частично открыли для проезда специальных, экстренных транспортных средств и автобусного сообщения, о чем объявил мэр Виталий Кличко. Работы продолжаются, планируется дальнейшее открытие проезда на улицу Оноре де Бальзака

Общество •   •  13983 просмотра
Подольско-Воскресенский мост в Киеве открыт - Кличко

В Мадриде посреди автотрассы разбился вертолет: три человека пострадали

На мадридской трассе М-40 разбился вертолет, в результате чего пострадали несколько человек; вероятно, причиной аварии стал сильный ветер. Движение было остановлено для работы экстренных служб.

Новости Мира •   •  12533 просмотра
В Мадриде посреди автотрассы разбился вертолет: три человека пострадали

Делегаты от Ирана покинули COP28 из-за присутствия Израиля

Иранские делегаты покинули климатические переговоры ООН в ОАЭ в знак протеста против присутствия Израиля.

Новости Мира •   •  12891 просмотра
Делегаты от Ирана покинули COP28 из-за присутствия Израиля

Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото с Лукашенко на климатическом саммите COP28

Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото на COP28 в Дубае из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко, ссылаясь на его роль в агрессии России против Украины.

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Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото с Лукашенко на климатическом саммите COP28