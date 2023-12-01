COP28: делегаты договорились о начале работы фонда помощи развивающимся странам
На Конференции ООН по климату (COP28) делегаты договорились о создании фонда для помощи развивающимся странам. Генеральный секретарь ООН Гутерриш призывает лидеров поддержать фонд, направленный на обеспечение климатической справедливости для уязвимых слоев населения
В Финляндии открыли курсы по применению санкций против рф
Министерство иностранных дел Финляндии запустило онлайн-курс для обучения применению международных санкций, в частности, против россии, с возможностью получения сертификата после завершения.
Санкционное имущество будут продавать на онлайн-аукционах, изъятые средства пойдут на ликвидацию последствий войны - Минэкономики
Украина выставит на онлайн-аукцион через систему Prozorro. Продажи имущество, находящееся под санкциями, а вырученные средства направит в фонд для преодоления последствий вооруженной агрессии. Организатором этих аукционов выступит Фонд государственного имущества.
Еще в пяти регионах Украины заработала телефонная служба 112
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о запуске центра экстренной помощи 112 в пяти областях, что позволяет звонить во все экстренные службы по одному номеру и планирует дальнейшее расширение в 2024 году.
Удар по Новогродовке: разобрано 90% конструкций, поиск людей под завалами продолжается - ГСЧС
Спасатели продолжают поиски людей под разрушенным российской ракетой жилым домом в Новогродовке. 400 тонн строительных конструкций уже разобраны.
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
Украинские водители на пограничном пункте пропуска Краковец-Корчова пытались договориться с польскими перевозчиками о пропуске семи грузовиков в час вместо одного, но польская полиция препятствовала их приближению.
Подольско-Воскресенский мост в Киеве открыт - Кличко
Подольско-Воскресенский мост в Киеве частично открыли для проезда специальных, экстренных транспортных средств и автобусного сообщения, о чем объявил мэр Виталий Кличко. Работы продолжаются, планируется дальнейшее открытие проезда на улицу Оноре де Бальзака
В Мадриде посреди автотрассы разбился вертолет: три человека пострадали
На мадридской трассе М-40 разбился вертолет, в результате чего пострадали несколько человек; вероятно, причиной аварии стал сильный ветер. Движение было остановлено для работы экстренных служб.
Делегаты от Ирана покинули COP28 из-за присутствия Израиля
Иранские делегаты покинули климатические переговоры ООН в ОАЭ в знак протеста против присутствия Израиля.
Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото с Лукашенко на климатическом саммите COP28
Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото на COP28 в Дубае из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко, ссылаясь на его роль в агрессии России против Украины.