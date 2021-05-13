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Colonial Pipeline начала процесс перезапуска трубопровода после кибератаки

Киев • УНН

 • 19865 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Американский оператор Colonial Pipeline, который подвергся хакерской атаке, в ближайшее время возобновит работу трубопровода, сообщила в Twitter министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, передает УНН.

Colonial Pipeline начала процесс перезапуска трубопровода после кибератаки

Цитата

“Мы только что поговорили по телефону с главой Colonial Pipeline. Они возобновят работу трубопровода сегодня (в среду) около 17:00 (1:00 в четверга по киевскому времени)”, — написала она.

Дополнение

Colonial Pipeline — один из крупнейших трубопроводных операторов в США. 8 мая компания сообщила о хакерской атаке с использованием программы-вымогателя, после чего остановила работу трубопровода. Из-за этого под угрозой оказались поставки горючего на автозаправки сразу в нескольких густонаселенных штатах на Восточном побережье, сообщал Bloomberg. По оценке агентства, атака могла привести к взлету цен на бензин в США до самого с 2014 года уровня.

По словам источников CNN и NBC News, во взломе участвовала группировки DarkSide, которая родом из России. В то же время они указали, что по некоторым признакам можно сказать, что за этой группировкой не стояла российские власти — в отличие от предыдущих атак, в которых Вашингтон обвинял Кремль.

Позже президент США Джо Байден также сообщил о наличии информации о том, что организаторы кибератаки на ИТ-инфраструктуру компании Colonial Pipeline могут находиться в России.

В свою очередь в Кремле заявили, что Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline. На вопрос, готовы ли российские власти взаимодействовать с Вашингтоном в этом деле, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что “США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности”.

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