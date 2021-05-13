Colonial Pipeline почала процес перезапуску трубопроводу після кібератаки

Цитата

“Ми щойно поговорили по телефону з главою Colonial Pipeline. Вони відновлять роботу трубопроводу сьогодні (в середу) близько 17:00 (01:00 у четверг за київським часом)”, — написала вона.

Доповнення

Colonial Pipeline — один з найбільших трубопровідних операторів в США. 8 травня компанія повідомила про хакерську атаку з використанням програми-здирника, після чого зупинила роботу трубопроводу. Через це під загрозою опинилися поставки пального на автозаправки відразу в декількох густонаселених штатах на Східному узбережжі, повідомляв Bloomberg. За оцінкою агентства, атака могла привести до зльоту цін на бензин в США до найвищого з 2014 року рівня.

За словами джерел CNN і NBC News, у зломі брала участь угруповання DarkSide, яка родом із Росії. У той же час вони вказали, що за деякими ознаками можна сказати, що за цим угрупованням не стояла російська влади — на відміну від попередніх атак, в яких Вашингтон звинувачував Кремль.

Пізніше президент США Джо Байден також повідомив про наявність інформації про те, що організатори кібератаки на ІТ-інфраструктуру компанії Colonial Pipeline можуть перебувати в Росії. Однак у розвідки немає даних про причетність російської влади до цієї атаки, зазначив він.

У свою чергу в Кремлі заявили, що Росія не має ніякого відношення до хакерської атаки на Colonial Pipeline. На питання, чи готові російська влада взаємодіяти з Вашингтоном у цій справі, прес-секретар президента Дмитро Пєсков зазначив, що “США відмовляються від співпраці у протидії кіберзлочинності”.