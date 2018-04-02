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CNN: в США хакеры похитили данные владельцев более 5 млн банковских карт

CNN: в США хакеры похитили данные владельцев более 5 млн банковских карт

Киев  •  УНН

 • 10865 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Хакеры похитили данные владельцев более 5 млн дебетовых и кредитных карт, которыми пользовались при покупке товаров в американских сетевых универмагах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

Старейшая в США торговая компания Hudson’s Bay Company, владеющая этими сетями, подтвердила в воскресенье факт взлома своей системы безналичных платежей. “HBC сегодня объявила, что узнала о проблеме с безопасностью данных, затрагивающей платежные кредитные карты в определенных магазинах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor в Северной Америке. Пока ведется расследование, нет признаков того, что эта проблема отразилась на торговле нашей компании в интернете, а также на ее платформах Hudson’s Bay, Home Outfitters или HBC Europe”, — говорится в заявлении компании.

Она заверила своих покупателей, что они “не станут жертвами мошеннического снятия денежных средств” из-за взлома. HBC выявила проблему и старается быстро свести к минимуму ее последствия. Клиентам обещана бесплатная защита личных данных. Им также рекомендовано проверить состояние своих кредитных и дебетовых счетов в банках на предмет несанкционированного снятия средств.

Американские компании регулярно подвергаются массированным атакам хакеров. В октябре 2014 года представители одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase заявили, что киберпреступникам удалось раздобыть информацию о более чем 80 млн счетов его клиентов.

До этого рекордной по объему похищенных данных считалась атака против американской компании Home Depot, которой принадлежит одна из самых широких в мире сетей магазинов по продаже строительных материалов и инструментов. Тогда злоумышленникам удалось похитить данные о 56 млн банковских карт.

Как сообщал УНН, украинский хакер продавал вирусы за криптовалюту.

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