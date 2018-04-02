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CNN: в США хакери викрали дані власників понад 5 млн банківських карт

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Хакери викрали дані власників понад 5 млн дебетових і кредитних карт, якими користувалися при купівлі товарів в американських мережевих універмагах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th і Lord & Taylor. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.

Найстаріша в США торгова компанія Hudson’s Bay Company, що володіє цими мережами, підтвердила в неділю факт злому своєї системи безготівкових платежів. “HBC сьогодні оголосила, що дізналася про проблему з безпекою даних, що зачіпає платіжні кредитні карти в певних магазинах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th і Lord & Taylor в Північній Америці. Поки ведеться розслідування, немає ознак того, що ця проблема позначилася на торгівлі нашої компанії в інтернеті, а також на її платформах Hudson’s Bay, Home Outfitters або HBC Europe”, — йдеться в заяві компанії.

Вона запевнила своїх покупців, що вони “не стануть жертвами шахрайської зняття грошових коштів” через злом. HBC виявила проблему і намагається швидко звести до мінімуму її наслідки. Клієнтам обіцяна безкоштовна захист особистих даних. Їм також рекомендовано перевірити стан своїх кредитних і дебетових рахунків в банках на предмет несанкціонованого зняття коштів.

Американські компанії регулярно піддаються масованим атакам хакерів. У жовтні 2014 року представники одного з найбільших банків США JP Morgan Chase заявили, що кіберзлочинцям вдалося роздобути інформацію про більш ніж 80 млн рахунків його клієнтів.

До цього рекордною за обсягом викрадених даних вважалася атака проти американської компанії Home Depot, якій належить одна з найширших в світі мереж магазинів з продажу будівельних матеріалів та інструментів. Тоді зловмисникам вдалося викрасти дані про 56 млн банківських карт.

Як повідомляв УНН, український хакер продавав віруси за криптовалюту.

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