CNN: к хакерской атаке на Twitter причастен несовершеннолетний, его задержали

Среди обвиняемых были Мейсон Шеппард, 19-летний британец, пользовавшийся в сети прозвищем “Чехвон”, Ним Фазели, 22-летний житель Орландо, штат Флорида, который пользовался фамилией “Ролекс”, а также несовершеннолетний, по заявлению прокурора США Дэвид Андерсон.

Несовершеннолетним оказался 17-летний Грэм Иван Кларк, который был арестован в пятницу утром в Тампе после расследования, проведенного федеральными и государственными следователями, сказал в пятницу в заявлении прокурор штата. В заявлении утверждалось, что Кларк был “вдохновителем”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кибератака на Twitter: хакеры получили доступ к сообщениям 36 известных аккаунтов после взлома

Прокурор сказал, что его офис занимается обвинением, так как закон Флориды позволяет более гибко, чем федеральный закон, обвинять несовершеннолетних как взрослых людей в подобных делах.

“В уголовном хакерском сообществе существует ложное убеждение, что такие атаки, как хакерство в Твиттере, может быть осуществлено анонимно и без последствий”, — сказал Андерсон в своем заявлении. “Сегодняшнее объявление о предъявлении обвинений показывает, что удовольствие от мерзкого хакерства в безопасной среде ради забавы или прибыли будет кратковременным”.

ФБР сообщило, что два человека, обвиненных во взломе аккаунтов, были взяты под стражу.

“Сегодняшние аресты являются лишь первым шагом для правоохранительных органов”, — сказал помощник специального агента ФБР в Сан-Франциско по обвинению Санджай Вирмани. “Наше расследование продолжит выявлять всех, кто мог быть причастен к этим преступлениям”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Twitter рассказали детали масштабной хакерской атаки на сервис

В своем заявлении в пятницу Twitter заявил, что он высоко ценит “оперативные действия правоохранительных органов в этом расследовании и будет продолжать сотрудничать по мере продвижения дела”.

Напомним, в начале июля в Twitter взломали несколько популярных аккаунтов и разместили похожие твиты с просьбой о пожертвовании в криптовалюте. После взлома было совершено около 415 переводов на указанный адрес криптовалюты суммой более чем 117 тыс. долл.

Источник в правоохранительных органах сообщил CNN, что следователи считают, что мотивом взлома была именно кража денег и доступ к счетам, а не разведывательная деятельность иностранного правительства.