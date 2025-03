У Twitter розповіли деталі масштабної хакерської атаки на сервіс

“Ми зафіксували скоординовану атаку з боку осіб, які обрали в якості об’єкта проникнення деяких наших співробітників, що мали доступ до внутрішніх систем і інструментів”, — йдеться в Twitter служби підтримки. За її даними, хакери скористалися цим доступом для того, щоб взяти під контроль акаунти відомих осіб і компаній і розміщувати повідомлення від їх особи.

Twitter запевнила, що негайно заблокувала дані облікові записи і усунула твіти, відправлені зловмисниками. Компанія про всяк випадок обмежила функціонал безлічі інших акаунтів, щоб краще зрозуміти картину того, що сталося. Twitter встановлює, що ще могли накоїти зловмисники.

Служба підтримки Twitter запевнила, що більшість облікових записів відновило роботу після перевірки, пов’язаної з передбачуваним зломом. Функція відправлення повідомлень тимчасово може вмикатися і вимикатися.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

Увечері в середу на сторінках в Twitter декількох великих американських компаній і знаменитостей з’явилися повідомлення приблизно однакового змісту. У них ймовірні шахраї закликали користувачів переказувати кошти в криптовалюті на вказаний в повідомленнях рахунок. В обмін вони пропонували повернути суму в подвійному розмірі. За останніми даними агентства Bloomberg, хакерам вдалося зібрати не менше 110 тисяч доларів.