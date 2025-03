В Twitter рассказали детали масштабной хакерской атаки на сервис

“Мы зафиксировали скоординированную атаку со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам”, — говорится в Twitter службы поддержки. По ее данным, хакеры воспользовались этим доступом для того, чтобы взять под контроль аккаунты известных лиц и компаний и размещать сообщения от их лица.

Twitter заверила, что немедленно заблокировала данные учетные записи и устранила твиты, отправленные злоумышленниками. Компания на всякий случай ограничила функционал множества других аккаунтов, чтобы лучше понять картину происшедшего. Twitter устанавливает, что еще могли натворить злоумышленники.

Служба поддержки Twitter заверила, что большинство учетных записей возобновило работу после проверки, связанной с предполагаемым взломом. Функция отправления сообщений временно может включаться и выключаться.

Вечером в среду на страницах в Twitter нескольких крупных американских компаний и знаменитостей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. По последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее 110 тысяч долларов.