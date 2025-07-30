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Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?

Киев • УНН

 • 109536 просмотра

Производители лекарств увеличивают рекламные бюджеты, что приводит к самолечению и снижению культуры здоровья. За первый квартал 2025 года на телерекламу фармпродуктов потрачено 1,2 млрд грн, что влияет на цену для потребителей.

Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?

Производители лекарств с каждым годом увеличивают рекламные бюджеты для продвижения и популяризации препаратов. На украинцев отовсюду "летит" реклама лекарств от кашля, антигистаминных, ферментов для функционирования желудка и улучшения метаболизма… От этой рекламы не скрыться – она преследует нас везде: от телевидения и экрана смартфона до билбордов на улицах и даже рекламных плакатов в общественном транспорте. Но способствует ли это укреплению здоровья украинцев или несет скрытые угрозы - УНН попытался разобраться.  

Реклама фармпродуктов на телевидении, по итогам первого квартала 2025 года, достигла общего бюджета 1,2 млрд грн. При этом, по данным сейлз-хауса "Ocean Media Plus", которые опубликовало профильное фармацевтическое издание "Аптека.юа", больше всего фармгиганты вкладывают денег в рекламу лекарств для дыхательной системы и улучшения пищеварения.

Однако, именно реклама лекарственных средств порождает проблему самолечения и снижения культуры собственного здоровья среди украинцев – такое мнение в комментарии УНН высказал врач Иван Черненко. Он отметил, что, например, реклама препаратов для улучшения пищеварения вызывает нездоровое пищевое поведение у украинцев, и вселяет в их головы мысль, что можно переесть, а потом выпить препарат, который "запустит" пищеварение. 

Меня очень бесит реклама препаратов, где показано, что человек переел, а потом призывают принять какой-то препарат и станет легче желудку. Обычно, это ферменты для поджелудочной железы или прокинетики (стимулируют двигательную активность желудочно-кишечного тракта - ред.). Но фишка же не в том, чтобы обожраться, я извиняюсь, и принять магическую таблетку. Надо коммуницировать человеку, что, может, не стоит так много есть. Возможно у человека есть какие-то расстройства, а может у человека есть какие-то серьезные проблемы с желудком и поэтому у нее проблемы с пищеварением? 

– говорит врач.

Но формирование фармзаводами неадекватного отношения украинцев к собственному здоровью на этом не завершается. Ведь подобная реклама побуждает людей еще и к самолечению, которое не заканчивается одной выпитой таблеткой после переедания. 

Когда у человека действительно возникнут какие-то симптомы с пищеварением, которые на деле могут быть первыми звоночками обратиться к врачу, он из-за яркой рекламы может протрактовать это как то, что можно решить одной таблеткой 

– добавляет врач.

А такой подход в корне неверен и часто приводит к серьезным проблемам. Которые без заангажированного отношения украинцев к собственному здоровью, из-за чрезмерной рекламы лекарств, можно было бы решить на первых стадиях легко и быстро. Однако, из-за самолечения проблемы со здоровьем, как снежный ком, увеличиваются до глобальных масштабов, которые не устранить легкой терапией. 

Важным также является то, что потраченные только за первые 4 месяца 2025 года на рекламу лекарств на телевидении 1,2 млрд грн – ложатся на плечи самих же украинцев. Ведь фармпроизводители закладывают в себестоимость препарата не только расходы на сырье и разработку формулы, но и огромные бюджеты: телереклама, создание "врачебной" легенды вокруг бренда, маркетинговые кампании в соцсетях, а также разработку яркой упаковки. Поэтому, в итоге пациент платит не только за препарат, но и за телевизионную картинку, лозунги и брендовую "обертку". 

Очевидно чрезмерный объем рекламы лекарственных средств – это глобальная проблема, наносящая вред здоровью наших сограждан. Перегруженность эфира агрессивными месседжами о "быстром облегчении" заставляет людей лечить симптомы вместо причин, а самостоятельное назначение лекарств под влиянием рекламы часто приводит к осложнениям. 

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровье
Украина