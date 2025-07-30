Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?

Виробники ліків з кожним роком збільшують рекламні бюджети для просування та популяризації препаратів. На українців звідусіль "летить" реклама ліків проти кашлю, антигістамінних, ферментів для функціонування шлунку і покращення метаболізму… Від цієї реклами не сховатися – вона переслідує нас всюди: від телебачення та екрану смартфона до білбордів на вулицях та навіть рекламних плакатів у громадському транспорті. Але чи сприяє це зміцненню здоров'я українців, чи несе приховані загрози - УНН спробував розібратися.

Реклама фармпродуктів на телебачені, за підсумками першого кварталу 2025 року, досягла загального бюджету 1,2 млрд грн. При цьому, за даними сейлз-хаусу "Ocean Media Plus", які опублікувало профільне фармацевтичне видання "Аптека.юа", найбільше фармгіганти вкладають грошей в рекламу ліків для дихальної системи та покращення травлення.

Однак, саме реклама лікарських засобів породжує проблему самолікування та зниження культури власного здоровʼя серед українців – таку думку в коментарі УНН висловив лікар Іван Черненко. Він зазначив, що, наприклад, реклама препаратів для поліпшення травлення спричиняє нездорову харчову поведінку в українців, і поселяє в їх головах думку, що можна переїсти, а потім випити препарат, який "запустить" травлення.

Мене дуже бісить реклама препаратів, де показано, що людина переїла, а потім закликають прийняти якийсь препарат і стане легше шлунку. Зазвичай, це ферменти для підшлункової залози або прокінетики (стимулюють рухову активність шлунково-кишкового тракту - ред.). Але фішка ж не в тому, щоб обжертися, я перепрошую, і прийняти магічну пігулку. Треба комунікувати людині, що, може, не варто так багато їсти. Можливо у людини є якісь розлади, а може у людини є якісь серйозні проблеми зі шлунком і тому в неї проблеми з травленням? – говорить лікар.

Та формування фармзаводами неадекватного ставлення українців до власного здоровʼя на цьому не завершується. Адже подібна реклама спонукає людей ще й до самолікування, яке не закінчується однією випитою таблеткою після переїдання.

Коли в людини дійсно виникнуть якісь симптоми з травленням, які на ділі можуть бути першим дзвіночками звернутися до лікаря, вона через яскраву рекламу може протрактувати це як те, що можна вирішити однією пігулкою – додає лікар.

А такий підхід докорінно невірний і часто призводить до серйозних проблем. Які без заангажованого ставлення українців до власного здоровʼя, через надмірну рекламу ліків, можна було б вирішити на перших стадіях легко і швидко. Однак, через самолікування проблеми зі здоровʼям, як снігова куля, збільшуються до глобальних масштабів, які не усунути легкою терапією.

Важливим також є те, що витрачені лише тільки за перші 4 місяці 2025 року на рекламу ліків на телебачені 1,2 млрд грн – лягають на плечі самих же українців. Адже фармвиробники закладають у собівартість препарату не тільки витрати на сировину та розробку формули, а й величезні бюджети: телереклама, створення "лікарської" легенди навколо бренду, маркетингові кампанії в соцмережах, а також розробку яскравого пакування. Тож, у підсумку пацієнт платить не лише за препарат, а й за телевізійну картинку, гасла та брендову "обгортку".

Очевидно надмірний обсяг реклами лікарських засобів – це глобальна проблема, що завдає шкоди здоров’ю наших співгромадян. Перевантаженість ефіру агресивними меседжами про "швидке полегшення" змушує людей лікувати симптоми замість причин, а самостійне призначення ліків під впливом реклами часто призводить до ускладнень.