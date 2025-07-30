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Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?

Київ • УНН

 • 10128 перегляди

Виробники ліків збільшують рекламні бюджети, що призводить до самолікування та зниження культури здоров'я. За перший квартал 2025 року на телерекламу фармпродуктів витрачено 1,2 млрд грн, що впливає на ціну для споживачів.

Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?

Виробники ліків з кожним роком збільшують рекламні бюджети для просування та популяризації препаратів. На українців звідусіль "летить" реклама ліків проти кашлю, антигістамінних, ферментів для функціонування шлунку і покращення метаболізму… Від цієї реклами не сховатися – вона переслідує нас всюди: від телебачення та екрану смартфона до білбордів на вулицях та навіть рекламних плакатів у громадському транспорті. Але чи сприяє це зміцненню здоров'я українців, чи несе приховані загрози - УНН спробував розібратися.  

Реклама фармпродуктів на телебачені, за підсумками першого кварталу 2025 року, досягла загального бюджету 1,2 млрд грн. При цьому, за даними сейлз-хаусу "Ocean Media Plus", які опублікувало профільне фармацевтичне видання "Аптека.юа", найбільше фармгіганти вкладають грошей в рекламу ліків для дихальної системи та покращення травлення.

Однак, саме реклама лікарських засобів породжує проблему самолікування та зниження культури власного здоровʼя серед українців – таку думку в коментарі УНН висловив лікар Іван Черненко. Він зазначив, що, наприклад, реклама препаратів для поліпшення травлення спричиняє нездорову харчову поведінку в українців, і поселяє в їх головах думку, що можна переїсти, а потім випити препарат, який "запустить" травлення. 

Мене дуже бісить реклама препаратів, де показано, що людина переїла, а потім закликають прийняти якийсь препарат і стане легше шлунку. Зазвичай, це ферменти для підшлункової залози або прокінетики (стимулюють рухову активність шлунково-кишкового тракту - ред.). Але фішка ж не в тому, щоб обжертися, я перепрошую, і прийняти магічну пігулку. Треба комунікувати людині, що, може, не варто так багато їсти. Можливо у людини є якісь розлади, а може у людини є якісь серйозні проблеми зі шлунком і тому в неї проблеми з травленням? 

– говорить лікар.

Та формування фармзаводами неадекватного ставлення українців до власного здоровʼя на цьому не завершується. Адже подібна реклама спонукає людей ще й до самолікування, яке не закінчується однією випитою таблеткою після переїдання. 

Коли в людини дійсно виникнуть якісь симптоми з травленням, які на ділі можуть бути першим дзвіночками звернутися до лікаря, вона через яскраву рекламу може протрактувати це як те, що можна вирішити однією пігулкою 

– додає лікар.

А такий підхід докорінно невірний і часто призводить до серйозних проблем. Які без заангажованого ставлення українців до власного здоровʼя, через надмірну рекламу ліків, можна було б вирішити на перших стадіях легко і швидко. Однак, через самолікування проблеми зі здоровʼям, як снігова куля, збільшуються до глобальних масштабів, які не усунути легкою терапією. 

Важливим також є те, що витрачені лише тільки за перші 4 місяці 2025 року на рекламу ліків на телебачені 1,2 млрд грн – лягають на плечі самих же українців. Адже фармвиробники закладають у собівартість препарату не тільки витрати на сировину та розробку формули, а й величезні бюджети: телереклама, створення "лікарської" легенди навколо бренду, маркетингові кампанії в соцмережах, а також розробку яскравого пакування. Тож, у підсумку пацієнт платить не лише за препарат, а й за телевізійну картинку, гасла та брендову "обгортку". 

Очевидно надмірний обсяг реклами лікарських засобів – це глобальна проблема, що завдає шкоди здоров’ю наших співгромадян. Перевантаженість ефіру агресивними меседжами про "швидке полегшення" змушує людей лікувати симптоми замість причин, а самостійне призначення ліків під впливом реклами часто призводить до ускладнень. 

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'я
Україна