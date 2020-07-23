Кібератака на Twitter: хакери отримали доступ до повідомлень 36 відомих акаунтів після злому

“Ми вважаємо, що хакери отримали доступ до вхідних особистих повідомлень до 36 з 130 власників облікових записів, що піддалися атаці, зокрема й одної виборної посадової особи з Нідерландів”, — йдеться у повідомленні. Відзначається, що інформації про отримання зловмисниками відомостей про листування, що належить кому-небудь ще з колишніх або нинішніх чиновників, поки немає.

Нагадаємо, 15 липня на сторінках декількох американських корпорацій і відомих людей в Twitter з’явилися тексти приблизно однакового змісту. У них шахраї закликали користувачів переказувати кошти у криптовалюті на вказаний в повідомленнях рахунок. В обмін вони пропонували повернути суму в подвійному розмірі. Згідно з інформацією агентства Bloomberg, хакерам вдалося отримати понад 120 тис. доларів.

У числі зламаних виявилися акаунти глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса, керівника компанії Amazon і найбагатшої у світі людини Джеффа Безоса, голови інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а також колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який, як очікується, буде кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах.

Пізніше соцмережа заблокувала усі акаунти, паролі яких спробували замінити в останній місяць.