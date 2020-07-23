Кибератака на Twitter: хакеры получили доступ к сообщениям 36 известных аккаунтов после взлома
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Хакеры, что совершили на прошлой неделе взлом 130 аккаунтов известных людей и компаний в Twitter, получили доступ к личным сообщениям 36 из них. Об этом в среду сообщила техподдержка соцсети, передает УНН.
“Мы считаем, что хакеры получили доступ к входящим личным сообщениям до 36 из 130 владельцев учетных записей, подвергшихся атаке, в том числе одного выборного должностного лица из Нидерландов”, — говорится в сообщении. Отмечается, что информации о получении злоумышленниками сведений о переписке, принадлежащей кому-либо еще из бывших или нынешних чиновников, пока нет.
Напомним, 15 июля на страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter появились тексты примерно одинакового содержания. В них мошенники призвали пользователей переводить средства в криптовалюту на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно информации агентства Bloomberg, хакерам удалось получить более 120 тыс. долларов.
В числе взломанных оказались аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатого в мире человека Джефф Безос, председателя инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.
Позже соцсеть заблокировала все аккаунты, пароли которых попытались заменить в последний месяц.