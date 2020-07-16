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Хакерська атака на Twitter: соцмережа заблокувала усі акаунти, паролі яких спробували замінити в останній місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Компанія Twitter у блозі підтримки повідомила про рішення закрити всі акаунти, автори яких намагалися змінити пароль в останні 30 днів. Таким чином там відреагували на злам сторінок користувачів, передає УНН.

У Twitter повідомили, що сумніваються в тому, що автори хакерської атаки отримали доступи до паролів користувачів, а тому порадили не змінювати їх без зайвої необхідності. При цьому в компанії відзначили, що “з міркувань безпеки вирішили заблокувати акаунти, пароль в яких міняли за останній місяць”.

“Якщо ваш аккаунт заблокований, це не означає, що ви перебуваєте під підозрою. Поки ми вважаємо, що лише деякі з цих сторінок мають відношення до того, що трапилося. Ми ведемо розслідування і повідомимо про його результати”, — йдеться в повідомленні компанії.

У Twitter пообіцяли якомога швидше розблокувати акаунти непричетних до зламу, проте попередили, що на це буде потрібен певний час.

Out of an abundance of caution, and as part of our incident response yesterday to protect people’s security, we took the step to lock any accounts that had attempted to change the account’s password during the past 30 days.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Як повідомляє агентство Reuters, розслідувати злам акаунтів на Twitter вирішили і в ФБР. У відомстві заявили, що за попередніми даними метою хакерської атаки стало шахрайство з криптовалютою.

Напередодні стало відомо про злам акаунтів в Twitter відомих людей. Серед них були Ілон Маск, Білл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама, Джо Байден. В їхніх акаунтах зловмисники розмістили повідомлення, в яких пропонувалося перевести біткоіни. Користувачам обіцяли повернення 200% переказаної суми.

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