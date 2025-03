Хакерская атака на Twitter: соцсеть заблокировала все аккаунты, пароли которых пытались поменять в последний месяц

В Twitter сообщили, что сомневаются в том, что авторы хакерской атаки получили доступы к паролям пользователей, а потому посоветовали не менять их без лишней необходимости. При этом в компании отметили, что “из соображений безопасности решили заблокировать аккаунты, пароль в которых меняли последний месяц”.

“Если ваш аккаунт заблокирован, это не значит, что вы находитесь под подозрением. Пока мы считаем, что лишь некоторые из этих страниц имеют отношение к случившемуся. Мы ведем расследование и сообщим о его результатах”, — говорится в сообщении компании.

В Twitter пообещали как можно быстрей разблокировать аккаунты непричастных к взлому, однако предупредили, что на это потребуется определенное время.

Out of an abundance of caution, and as part of our incident response yesterday to protect people’s security, we took the step to lock any accounts that had attempted to change the account’s password during the past 30 days.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Как сообщает агентство Reuters, расследовать взлом аккаунтов в Twitter решили и в ФБР. В ведомстве заявили, что по предварительным данным целью хакерской атаки стало мошенничество с криптовалютами.

Накануне стало известно о взломе аккаунтов в Twitter известных людей. Среди них были Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама, Джо Байден. В их аккаунтах злоумышленники разместили сообщения, в которых предлагалось перевести биткоины. Пользователям обещали возврат 200% переведенной суммы.